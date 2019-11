Lazio, Abbate: "Quarto posto alla portata. Strakosha straordinario..."

La Lazio si prepara ad affrontare la sosta con un terzo posto in campionato. Ai microfoni di RadioSei è intervenuto Abbate, giornaliste de Il Messaggero: "Nella corsa Champions tutte le concorrenti della Lazio, tolta l'Inter, stanno avendo difficoltà anche se credo che alla fine il Napoli tornerà in alto e penso che resterà disponibile solo il quarto posto e credo sia assolutamente alla portata della Lazio, anche grazie all'uscita dall'Europa League. A Strakosha ieri ho dato 8,5 in pagella, mai accaduto prima: ieri ha fatto una partita strepitosa salvando la Lazio in più occasioni. Correa è stato decisivo in tutta questa cavalcata. Leiva infine ha assolutamente margini di miglioramento, oggettivamente è stanco e sta pagando questo stato"

