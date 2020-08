Lazio, Acerbi celebra la Nazionale: "Grande gruppo" - FT

Francesco Acerbi torna a vestire l'azzurro. Il difensore della Lazio è stato infatti convocato dal ct dell'Italia Mancini in vista degli impegni della Nazionale contro Bosnia e Olanda. Tutti a Coverciano quindi, insieme al suo compagno di squadra Ciro Immobile, e anche a volti nuovi a cui è arrivata la prima convocazione. Lo spirito è alto come dimostra il post del leone su Instagram che lo ritrae in una foto insieme a Donnarumma e Chiellini e la didascalia: "Grande gruppo".

LAZIO, UFFICIALE IL RINNOVO DI IMMOBILE

MURIQI, INTESA TRA LAZIO E FENERBAHCE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE