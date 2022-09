Lazio, Acerbi firma con l'Inter ma i tifosi protestano: pioggia di insulti

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Si apre un nuovo ciclo per Francesco Acerbi, ma forse l'accoglienza non è quella che tanto sperava. Il difensore della Lazio si trasferisce in prestito con diritto di riscatto alla corte di Simone Inzaghi. Operazione complessa, come ha sottolineato il suo agente Pastorello, che però ha portato alla firma il cui contratto è stato depositato qualche minuto fa in Lega. Sono stati giorni intensi, la dirigenza dell'Inter non ha mai mollato e ha effettuato fino a questo pomeriggio dei tentativi per convincere il presidente Zhang. Fumata bianca, Acerbi si trasferisce a Milano, ma il suo approdo non è in cima alla lista dei desideri dei tifosi nerazzurri. Non appena il club ha diramato il comunicato stampa con l'ufficialità dell'ingaggio del difensore, centinaia - numero che si appresta ad accrescere - di commenti si sono abbattuti sotto al post su Twitter. Acerbi è stato sommerso da critiche e insulti, tanto che nei giorni scorsi è stato lanciato persino l'hashtag #Acerbinonlovogliamo. Il dissenso dei sostenitori arriva dal suo passato in rossonero e per la sua "risata isterica" dopo il gol di Tonali in Lazio - Milan, immortalata dalle telecamere. Insomma, se per Francesco inizia una nuova avventura è pur vero che dovrà vincere una vera battaglia, magari questo sabato, proprio nel derby di Milano, per conquistarsi il rispetto dei suoi "nuovi" tifosi.