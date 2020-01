Lazio, Acerbi nella squadra della settimana di FIFA 20

Senza ombra di dubbio il migliore calciatore biancoceleste nel derby. Francesco Acerbi, già inserito nella top 11 di DAZN, ha ottenuto anche il riconoscimento di Fifa 20 che lo ha scelto per il Team of the week, la squadra selezionata da EA Sports in base alle prestazioni dei giocatori nei principali campionati internazionali. Il difensore della Lazio, autore del pari contro la Roma e di una grande prova complessiva, è stato selezionato in rappresentanza della Serie A insieme a Donnarumma, Ilicic e Insigne. A seguire la formazione al completo.

A Serie 🅰️ representation in this week's #TOTW!



Available in packs at 6PM UK⏰ #FUT20 pic.twitter.com/WO2fEsIotY — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 29, 2020

