DAZN, la top 11 della settimana: la Lazio c'è, la Roma no

Il derby ha lasciato le solite polemiche, i soliti dibattiti e un punto per parte alle due squadre. In molti concordano sul fatto che quella di domenica scorsa sia stata la peggior partita disputata dalla Lazio in stagione e la migliore della Roma. Eppure, nonostante ciò, nessuno esce sconfitto dall'Olimpico dopo la stracittadina romana: un punto a testa che lascia invariate le distanze tra le due squadre. Eppure, nonostante ciò, nella top 11 di Dazn non risulta nessun giocatore della Roma e c'è invece uno della Lazio: Francesco Acerbi, probabilmente l'unico a salvarsi dalla deludente prestazione biancoceleste. Il reparto difensivo di Dazn (per la miglior formazione della 21esima giornata) è completato da Lirola, Bruno Alves e Gosens. Centrocampo: Nainggolan, Soriano, Zielinski, e in attacco Ilicic, Rebic e Insigne.

