Lazio, Correa e l'infortunio: il punto della situazione

Attesa e ansia per sapere le condizioni di Joaquin Correa. L’argentino è uscito malconcio dal derby, si ipotizza una ricaduta del suo problema al polpaccio accusato nel finale di partita a Brescia. Un infortunio che lo ha messo fuori per le partite di Napoli, Cremonese e Sampdoria. Mezz’ora al San Paolo in Coppa Italia, poi il derby contro la Roma. Oggi, alla ripresa degli allenamenti, non ci sarà. Nelle prossime ore è atteso in Paideia per degli esami clinici. Serve attende ancora per avere una risposta precisa. Inzaghi attende.

