Lazio, Acerbi pazzesco: 95,8% di minuti giocati in Serie A dal 2015 a oggi

Francesco Acerbi: l'ultimo highlander. E che peccato quell'infortunio al polpaccio che l'ha costretto ai box nelle ultime due gare prima dello stop, contro Genoa e Bologna. Perché la sua percentuale di minuti giocati in Serie A, dal 2015 a oggi, sarebbe ancora più alta di quello spaventoso 95,8% riportato da The Korner. Un valore da portiere, che il centrale della Lazio ha costruito nelle stagioni successive alla malattia che lo aveva colpito nel 2013. Prima di ripresentarsi l'anno successivo. Ma Ace ha vinto ed è cambiato, lo ha ammesso più volte. Si è trasformato in una macchina perfetta. Ha sfiorato il record di presenze consecutive di Javier Zanetti - maledetto fu quel rosso al San Paolo -, una scivolata amara dalla quale si è ripreso in fretta. "La vita mi ha insegnato a rialzarmi e lo farò anche questa volta", aveva scritto su Instagram. Parlano i numeri: 94,7%, 97,3%, 100%, 96,7%, 90,4%. Sono le sue presenze in percentuale nelle ultime cinque stagioni di Serie A. Tra Sassuolo e Lazio, Acerbi ha riscritto la storia degli highlander di questo campionato.

