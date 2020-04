Calciomercato Lazio, Parisi piace ma attenzione allo scippo: ci provano sei squadre

Se ne sono visti tanti: luogo X-Roma-Salerno. E poi di nuovo Roma, forse. Non sarà l'emergenza coronavirus a interrompere la sinergia tra Lazio e Salernitana, mai come quest'anno fruttuosa anche in Campania. Lombardi, Kiyine, Karo, Dziczek, Gondo, Maistro (e Cicerelli). Tutti capisaldi della squadra di Ventura, che in futuro potrebbe arricchirsi di un altro giovane di belle speranze: Fabiano Parisi, classe 2000. Laterale mancino dell'Avellino - terzino o esterno di centrocampo - e autore di una stagione ad altissimi livelli in Serie C, la sua prima da professionista (il primo anno con i 'big' ha giocato in Serie D). Un'annata condita da 27 presenze e 4 gol, tanta roba per un terzino, che l'ha portato in vetta alla lista “giovani talenti da monitorare” di diversi club di Serie A e B. Tra questi c'è la Lazio, si diceva. Pronta a prelevarlo dall'Avellino per poi farlo crescere un anno alla Salernitana. Un bel piano, già visto, che sarebbero pronte a rovinare Hellas Verona e Parma su tutte. Come riportato da tuttoavellino.it, sono tante le squadre intente a muoversi per Parisi. Non solo in Serie A. Pescara, Juve Stabia, Benevento e Crotone avrebbero già mosso dei passi concreti per arrivare all'esterno e bruciare sul tempo la concorrenza delle big. Lazio (e Salernitana) sono avvisate.

