Lazio, Acerbi ringrazia il nutrizionista: "Leone sempre a testa alta" - FOTO

LAZIO SOCIAL, ACERBI - "Grazie leone per la persona che sei e per la tua professionalità esemplare. Grazie per l’aiuto fondamentale che mi hai dato per affrontare queste 12 partite. Leone sempre a testa alta.... è solo invidia...". Così Acerbi su Instagram ha voluto ringraziare il nuovo nutrizionista della Lazio. La stagione del centrale difensivo è stata straordinaria, condita da 36 presenze su 38 (fuori solo con Genoa e Bologna a febbraio): il vero pilastro della difesa di Inzaghi.

Lazio, sui social arrivano i complimenti dei compagni ad Immobile - FOTO

Immobile: "Lazio, compagni e tifosi, tutto questo è grazie a voi" - FOTO

Torna alla home page