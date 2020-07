Lazio, Acerbi sprona Immobile: "Ora vinci questa Scarpa d'Oro"

Francesco Acerbi e Ciro Immobile, un'amicizia speciale, un legame unico che va oltre il rettangolo verde. Il difensore biancoceleste al termine della sfida vinta contro il Verona per 5-1 grazie a una tripletta dell'attaccante partenopeo, ha spronato il compagno a raggiungere l'ambito traguardo: "Sono felicissimo per la vittoria, ma adesso Ciro vinci questa Scarpa d'Oro". Un augurio, una speranza che tutti conservano. Lewandoskwi è stato agguantato a quota 34, ma Immobile ha altre due occasioni per poter colpire.