Lazio, Acerbi: "Una sconfitta che ci deve servire per il futuro" - FOTO

Prima sconfitta stagionale per la Lazio che ieri è uscita sconfitta per mano del Milan di Pioli che si è imposto per 2-0 e si è reso protagonista di una gara perfetta. La Lazio è chiamata a rialzare subito la testa e ripartire dalle sue certezze. Una di quelle è il leone Acerbi che così ha scritto in un post su Instagram: "Non abbiamo messo in campo quello che avevamo preparato in settimana. Questo ci deve servire per il futuro. Forza Lazio".

Milan - Lazio, Leiva indica la via: "Rimanere uniti e lavorare l'unico modo per migliorare" - FOTO

Salernitana - Castori, due sfide per salvare la panchina: a breve il colloquio col club

TORNA ALLA HOMEPAGE