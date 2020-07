Lazio, Acquafresca: "Col Cagliari match a viso aperto. La stagione resta positiva"

Vincere stasera col Cagliari per ipotecare la Champions. Un match fondamentale per i biancocelesti, e di questo e di altri temi, ne ha parlato Robert Acquafresca, ex attaccante dei sardi, ai microfoni di S.S. Lazio Agenzia Ufficiale: “mi aspetto una bella gara, tra due squadre spensierate e offensive. Alla Lazio manca un punto per la Champions League, il Cagliari è salvo e giocherà a viso aperto.

DIFFICOLTÀ -”Cosa è mancato alla Lazio? Da fuori è difficile dirlo, nel calcio ci sono una serie di fattori che fanno la differenza. Sicuramente la squadra di Inzaghi è stata sfortunata negli episodi, tra imprevisti ed infortuni non è riuscita a rimanere attaccata al treno scudetto. Assen? Non ce n'è stata una in particolare, sono stati determinanti anche i giustificati cali di rendimento di Milinkovic, Luis Alberto e Immobile, calciatori che fino a prima del lockdown avevano trascinato i biancocelesti in zone di classifica impensabili ad inizio campionato. Uno scudetto conquistato dalla Lazio sarebbe stato incredibile.

STAGIONE POSITIVA – “Resta Assolutamente una stagione positiva. Sicuramente uno scudetto conquistato dalla Lazio sarebbe stato incredibile ma l'annata di Lulic e compagni è positiva. Il merito è di Inzaghi, che nella gestione del gruppo mi ricorda molto Allegri: il gioco di Simone fa sentire importante tutta la rosa”.

CAPOCANNONIERE - “Sarebbe bello se lo vincesse Immobile. Ha fatto una stagione incredibile, sicuramente segnare nella Lazio è più difficile rispetto che nella Juventus. Sarebbe anche un giusto premio per la gavetta fatta prima di arrivare al top”.

