Lazio, ad aprire le marcature ci pensa Immobile: la statistica top

E se non ci pensa Ciro, chi altro? Immobile è il giocatore di Serie A ad aver aperto le marcature per il maggior numero di volte in questo campionato: Sampdoria, Spal e Parma; il totale segna tre. E, volendo essere precisi, anche il primo gol di Europa League della Lazio contro il Rennes - pur non sbloccando la partita - porta la sua firma e trascina la squadra verso la rimonta. Il dato non è fine a sé stesso, ma anzi fa ben sperare mister Inzaghi e tifosi. L'impressione di questo inizio di stagione è quella giusta, avallata dalle statistiche: Ciro il grande è tornato, la versione appannata dello scorso campionato ha lasciato spazio a quella scintillante ammirata nell'annata precedente. Sono 6 centri in 7 partite tra campionato e coppa, e siamo solo all'inizio. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il Bologna è una delle sue vittime preferite (4 gol in 7 match, di cui 3 con la maglia della Lazio) e questa domenica al Dall'Ara c'è anche un primato da raggiungere in solitaria: la vetta della classifica cannonieri. Immobile è già primo in graduatoria a quota 5 insieme a Berardi (che non giocherà causa rinvio di Brescia - Sassuolo) Belotti e Zapata, ma avrà intenzione di riprendersi quel trono che ha già raggiunto due volte a fine stagione nel 2013/14 e nel 17/18. La Lazio ha bisogno del suo bomber e Ciro sta rispondendo presente, il raggiungimento degli obiettivi stagionali passerà senza ombra di dubbio dai suoi gol.

BOLOGNA - LAZIO, MIHAJLOVIC POTREBBE ESSERE IN PANCHINA

BOLOGNA - LAZIO, PROBABILI FORMAZIONI

TORNA ALLA HOMEPAGE