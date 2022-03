Lazio, Adani: "Il cammino è giusto. Milinkovic? Sarà un'estate movimentata"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Nel corso della Bobo Tv si parla anche di Lazio. Lele Adani ha commentato la convincente vittoria di Cagliari e il prossimo futuro del club biancoceleste. Queste le sue parole: “Le ultime quattro partite che ha vinto la Lazio le ha vinte tutte 3-0. La Lazio ha vinto 13 partite in campionato. Per 11 volte ha fatto almeno tre gol e in una sei gol. È il secondo miglior attacco dopo l’Inter. Quando la Lazio è centrata, è una squadra vera. Negli ultimi mesi c’è stato il tonfo con il Milan e la sconfitta con il Napoli che poteva finire pari. Sta proponendo un buon calcio, sta crescendo. Nelle ultime 8 vittorie ha fatto cinque 3-0 e tre 3-1. Mi sembra che il cammino sia giusto e che, dopo un inizio difficile, tutti sono andati incontro all’altro. Lucas Leiva in mezzo al campo permette tutto questo. La squadra deve crescere ma stanno lavorando bene".

L'EUROPA - Gli otto weekend dopo l’Europa League la Lazio ha fatto 5 punti. Questa non è una scusante, ma un alibi che non devi avere. La Lazio non può vincere lo scudetto ma se migliora questo aspetto può giocarsi la Champions".

MERCATO - "Sarà un’estate movimentata per la Lazio. Tanti giocatori in scadenza e bisognerà capire anche cosa farà Milinkovic. Sul Sergente arrivano, anche lui è pronto per il grande salto. Bisognerà rifare la squadra. Manchester United? Viaggia su quei livelli li. La Lazio cercherà giocatori funzionali per Sarri. Immobile? Segna sempre".