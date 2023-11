Lazio, Adani: "Il problema non è Sarri. Stanno mancando..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lele Adani fa il punto in casa Lazio. Dopo il deludente risultato contro la Salernitana, l'ex difensore di Inter e Fiorentina ha parlato così alla Domenica Sportiva: "Non credo che il problema sia solo Sarri, ma 6 sconfitte sono tante. La Lazio fa meglio in Champions dove può ancora passare. Ci sono diversi problemi in tutte le componenti. È meno pericolosa, non difende bene, gioca meno bene, non consolida il risultato quando va in vantaggio. Con la Salernitana ha perso tutti i duelli. I granata sono stati più bravi soprattutto nei contrasti, la partita n on è fatta solo di passaggi. La Lazio in tanti punti non ha iniziato la stagione che richiami quella bellissima dell’anno scorso".