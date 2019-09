Lazio, Adani: "In questo momento i biancocelesti sono più avanti dell'Inter"

L'Inter vince e convince contro l'Udinese, volando in testa alla classifica. Ma per gli addetti ai lavori i nerazzurri hanno ancora molta strada da percorrere dal punto di vista tattico. Tra questi c'è anche Daniele Adani, che a Sky Sport ha invece incensato il livello già raggiunto dalla Lazio di Inzaghi: "L'Inter ha una cosa che si è vista dal primo giorno secondo me, cioè che i giocatori credono nel loro allenatore, sono pronti a buttarsi nel fuoco per Conte. Perché è credibile, ti convince. Ma non basta questo. Faccio un esempio: la Lazio è molto più avanti dei nerazzurri sul piano del gioco. L'abbiamo visto benissimo a Genova contro la Sampdoria e nel derby contro la Roma".

