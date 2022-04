Lazio, aggressione Raul Moro, De Martino a inizio conferenza: "Ecco le sue condizioni"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Poco prima di lasciar il microfono a Maurizio Sarri per presentare il match tra Lazio e Sassuolo, il responsabile della comunicazione biancoceleste Stefano De Martino ha aggiornato i presenti in merito all'aggressione subita da Raul Moro che, in compagnia del padre, è stato rapinato e picchiato da due malintenzionati. Di seguito le sue parole con cui ha voluto tranquillizzare tutti sulle condizioni del giovane talento della Lazio: "Sta bene, tutto ok, rassicuriamo tutti quelli che hanno letto la notizia".

