Lazio, Agostinelli: "A Inzaghi non possono far piacere le parole di Lotito"

Ritorno alla Serie A con il botto per la Lazio: c'è l'Atalanta da affrontare all'Olimpico. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Agostinelli: "Lotito ha detto che l'Atalanta ha più fame della Lazio. Se fossi l'allenatore non mi piacerebbe sentire queste parole. Credo che la Lazio pecchi di continuità, se la Lazio sta bene gioca da squadra, il fatto è che i suoi solisti non hanno una continuità tale da definire la Lazio già una grande squadra". Lotito, nel suo intervento nella sede del Corriere dello Sport, ha detto anche che alla squadra manca un po' il carattere del presidente. "Qualche giorno fa dissi che il club doveva uscire allo scoperto anche se non mi riferivo esattamente a questo. Ho parlato di campagna acquisti insufficiente, e lo ripeto. Apprezzo invece la presa di posizione velata contro i calciatori perché con l'Atalanta non si può sbagliare. Ripeto, Inzaghi non ha avuto il massimo perché manca una punta, anche numericamente”.

