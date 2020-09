Lazio, Agostinelli: “Buoni colpi sul mercato. Questione Acerbi? È intelligente...”

Ai microfoni di TMW l'ex biancoceleste Agostinelli ha parlato di diversi temi legati al mondo Lazio: "Chi conosce la storia dell'era Lotito, non si deve meravigliare che il mercato si muova in maniera tardiva sul finale. La Lazio ha cercato di capitalizzare sugli acquisti. Mi sembrano buoni colpi, ma la responsabilità del presidente e dei dirigenti è maggiore. C'è ancora da fare qualcosa. In difesa, serve uno importante, che possa fare il titolare. Se Fares sarà confermato e anche Muriqi, anche se avrei tenuto Caicedo, serve poi un vice Leiva. Molto bene l'acquisto di Reina, che è molto positivo anche per lo spogliatoio. Credo che comunque farà qualcosa. La Lazio è sempre riuscita a farlo alla fine".

ACERBI - "E' talmente intelligente che non credo influirà. Quando un giocatore fa due-tre anni alla grande, vuole sfruttare il suo contratto. Ed è normale".

IMMOBILE IN NAZIONALE - "Vuole una squadra come lui vuole, simile a lui, che lo segue. Lui capitalizza quando si trova sintonia in una squadra. Lui sa fare gol, vede la porta come nessun'altro, ma accanto a lui non ha un giocatore con cui riesce a duettare e ad avere una certa intesa. Immobile comunque non troverà nessun'altra squadra che lo farà giocare in questa maniera come la Lazio".