Lazio, Agostinelli: "Correa come D'Amico. Jony mezzala? Ci sta, ma Berisha..."

L'ex centrocampista della Lazio, Andrea Agostinelli, è intervenuto a Radiosei per parlare di tattica e delle scelte di Inzaghi per la gara contro il Celtic. Ecco cos'ha detto: "Oggi è il compleanno di D'Amico, e devo dire che nella Lazio attuale lo rivedo un po' in Correa. I fantasisti odierni sono privilegiati dalla marcatura a zona, ai miei tempi avevano sempre un uomo attaccato. Nel calcio moderno anche punte mediocri fanno 18-20 gol, Gigi Riva ora ne segnerebbe 30. É vero che ora c'è più tatticismo, ma la marcatura a uomo era più dura da superare”. Sempre a proposito di Correa, il suo infortunio (meno grave di quanto si pensasse) potrebbe far tornare Luis Alberto al fianco di Immobile. Ecco cosa ne pensa Agostinelli: “Con lo spagnolo più avanzato si perderebbe molto nel palleggio, ma al contempo si acquisterebbe qualcosa davanti. In assoluto anche come trama non cambia molto, perché lo spagnolo potrebbe abbassarsi per favorire l'inserimento di un compagno, che si alternerebbe con lui in tal senso. La Lazio costruisce alla grande nella metà campo avversaria, ma non ha un costruttore di gioco nella propria. Comunque senza Correa la Lazio perderebbe molto. Jony mezzala? Lo vedo bene, mi sembra una collocazione adatta alle sue caratteristiche. Però vedere l'ex Alaves in mediana significherebbe aver perso definitivamente Berisha".

