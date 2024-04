Lazio, Agostinelli: "I senatori si sono adagiati. Luis Alberto e Immobile..."

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la bella e importante vittoria maturata all'Olimpico la Lazio non riesce a ripetersi e, in Coppa Italia, esce sconfitta per mano della Juventus che si è imposta nella semifinale d'andata con le reti di Chiesa e Vlahovic.

Questa la disamina di Andrea Agostinelli ai microfoni di TMW Radio in merito alla prestazione della squadra di Tudor: "La Lazio il primo tempo ha ricominciato con l'anima giusta, il problema è che anche quando ha giocato meglio ha tirato poco in porta. Se i giocatori più titolati giocano al loro livello inferiore, va tutto male. L'atteggiamento è giusto, ma quante partite hanno fatto bene i senatori quest'anno? Quando riusciranno a fare una partita importante come gli anni scorsi?".

IMMOBILE - "Standing ovation per la carriera di Immobile, ma quando non va bene va detto. L'allenatore deve mandare in campo chi ti può dare più possibilità di vincere e ora farà le sue valutazioni. Immobile oggi parte alla pari con Castellanos, ma diventa uno come gli altri per le prestazioni che ha dato. Non ci sono scusanti, quando chiedono perché non gioca dall'inizio dobbiamo dire che non è un pazzo l'allenatore".

SENATORI - "La Lazio come attacco era tra i più forti del campionato, oggi è nettamente dalla parte destra della classifica e dipende poco dalla tattica ma dalle loro prestazioni. Il problema è semplice, ci sono dei giocatori che si sono adagiati psicologicamente. Magari il contratto lungo di Luis Alberto può incidere, Immobile è crollato all'improvviso. Più che la tattica è il singolo che è venuto a mancare. E ne risente la squadra. La Lazio ha giocatori che tecnicamente sono top ma gli è mancata la continuità per esserlo".