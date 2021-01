Lazio, Agostinelli: "Oggi rivincita per Inzaghi, giusto che si prenda i meriti"

Importante vittoria della Lazio, che batte la Fiorentina 2 a 1 e conquista i tre punti. Ai microfoni di TMW è intervenuto Agostinelli: "Rivincita di Inzaghi? Non c'è dubbio. Quando la squadra perde si danno colpe agli allenatori, giusto anche che si prendano i meriti e se li godano tutti quando vincono. Hanno qualche problema di tenuta. Ci sono periodi in cui una squadra non sta benissimo fisicamente: soste, Covid, quello che volete. Per me il fattore è fisico, questi cali non sono solo questioni di testa".