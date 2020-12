Lazio, all'asta le maglie autografate utilizzate contro l'Udinese: quella di Immobile la più richiesta

Come annunciato nei giorni scorsi direttamente da Ciro Immobile, le maglie utilizzate dai biancocelesti contro l'Udinese sono state messe all'asta sul sito MatchWornShirt per sostenere due associazioni no profit di Torre Annunziata. Le divise, autografate dai giocatori, hanno la particolare patch dedicata a Diego Armando Maradona e sono quindi uniche nel loro genere. L'asta finisce fra 3 giorni e al momento la maglia più richiesta, nemmeno a dirlo, è quella di King Ciro. Seguono poi quelle di Luis Alberto e Parolo.

Aggiudicati le maglie di #LazioUdinese autografare dai giocatori biancocelesti con la patch dedicata a Diego Armando Maradona e sostieni due associazioni non

profit già supportate dal nostro @ciroimmobile



➡️ https://t.co/iZT5sepPdy pic.twitter.com/yaii10T8gU — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 3, 2020