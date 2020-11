Lazio, Immobile annuncia: "Le maglie contro l'Udinese messe all'asta" - FT

Fare beneficenza è uno dei migliori modi per onorare la memoria di Diego Armando Maradona che era sempre in prima linea per aiutare i più deboli. La Lazio domani scenderà in campo con delle maglie speciali, le quali a fine partita verranno messe in all'asta. Così è stato annunciato su Instagram direttamente dal bomber Ciro Immobile: "In memoria di Diego Maradona domani indosseremo una maglia speciale dedicata a lui. Le maglie indossate saranno messe all'asta sul sito MatchWornShirt e i fondi raccolti saranno donati per aiutare due associazioni di Torre Annunziata: PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI ONLUS e ASSOCIAZIONE DON PIETRO OTTENA APS".