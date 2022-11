Lazio, Amarildo: "Quel coro cantato dai laziali è magnifico"

Intervenuto insieme al suo ex compagno di squadra e amico Ruben Sosa Amarildo ha detto la sua sul derby e non solo ai microfoni di Lazio Style Radio: “Siamo amici da tanti anni. Io Pedro e Ruben, Uruguay, Brasile, Argentina uniti dai colori della Lazio. Abbiamo giocato insieme, quando lo stadio canta il coro per noi è bellissimo, meraviglioso. Giocare il derby a Roma era fantastico, uno spettacolo a parte. La settimana prima del derby ricordo che abitavo sulla Cassia e il macellaio mi disse: “Se fai gol al derby ti regalo tutto!”. Fare un gol al derby è come vincere uno scudetto.

Derby di domenica? Sicuramente lo vedrò. Qui in Brasile vediamo tutte le gare della Lazio in famiglia, i miei figli amano la Lazio. Chiediamo al presidente della Lazio, se ci mandate i biglietti veniamo tutti e due. Tifosi? Siete fantastici, sempre nel mio cuore in quello della mia famiglia".