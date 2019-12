Lazio, Amauri: "Juve, sarà tosta. Immobile? Gli ho detto che l'avrei preso a schiaffi..."

Tra gli ex bianconeri che temono la forza della Lazio in ottica Supercoppa, c'è anche Amauri: "La squadra di Inzaghi sta giocando davvero bene quest'anno, ma la Juve resta la favorita. Nonostante io abbia visto i bianconeri in grande forma, non sarà facile: la partita non finirà 5-0. Mi aspetto una gara scoppiettante e divertente", ha detto l'ex attaccante a TuttoJuve. Poi, alla domanda sul suo "collega" Ciro Immobile, l'italo-brasiliano ha svelato un aneddoto interessante: "Ciro è diventato un cecchino, ma io l'ho conosciuto quando era giovanissimo (Immobile giocava nella primavera della Juventus, ndr). Eravamo sempre in camera insieme, spesso parlavamo di calcio. A differenza degli altri a me piaceva molto stare in compagnia dei ragazzi più giovani per sparare cavolate. Una cosa però la posso confessare: a loro dissi che li avrei presi a schiaffi se non li avessi visti in Serie A. E credo sia servito (ride ndr). Nutro grande soddisfazione in questo, perché all'epoca ero un calciatore affermato mentre loro erano dei ragazzi che ambivano a diventare professionisti. Il sogno si è realizzato".

