Lazio, Ambrosini e Bergomi: "Immobile il migliore del 2020 in Serie A"

Tempo di consuntivi del 2020 in casa Sky Sport. Gli opinionisti si sono espressi sulle migliori prestazioni sia a livello individuale che a livello di squadra. Per quanto riguarda il miglior giocatore della Serie A Massimo Ambrosini e Beppe Bergomi non hanno dubbi: la palma va a Ciro Immobile, capace di portare a casa la Scarpa d'Oro battendo un top di livello internazionale come Robert Lewandowski. Ennesimo riconoscimento per l'attaccante della Lazio, che dopo aver realizzato 36 gol nella stagione 2019-20, in quella in corso è già a 9 centri in campionato e 5 in Champions League.