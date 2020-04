Lazio, anche Immobile al torneo di FIFA 20 per beneficenza

LAZIO, TORNEO DI FIFA CON IMMOBILE - United per l'Italia: i campioni del calcio "in campo" dal salotto delle proprie case per una partita a scopo benefico a FIFA20. Questo l'evento che vedrà coinvolti diversi calciatori professionisti e che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno lunedì 13 aprile dalle ore 20.30. La sfida vedrà di fronte due squadre composte da 11 giocatori ciascuna in cui si affronteranno, in tre tempi da 15 minuti, i veri calciatori protagonisti di questa serata di calcio virtuale, affiancati da due professionisti degli eSports. Il match sosterrà la raccolta fondi in favore della Protezione Civile, impegnata quotidianamente per gestire la crisi da Coronavirus. Tra i partecipanti ci sarà anche Ciro Immobile, ma non solo: Materazzi, Kean, Masina, Zappacosta, Florenzi, Gollini, Orsolini, Luca Pellegrini, Pisacane, Simeone, Bertolacci, Falco, Donati, Petagna, Quintero, Vido, Lezzerini e Viviano, questi tutti i nomi che hanno aderito.

