Immobile, gli effetti della quarantena: il bomber della Lazio si pettina la barba - VD

I giorni che gli italiani hanno vissuto finora tra le sole mura di casa iniziano a essere tanti. E gli effetti cominciano a palesarsi. Lo sanno bene Ciro e Jessica Immobile, in questo periodo più attivi che mai sui social. Il bomber della Lazio e sua moglie hanno mostrato le proprie doti di pasticceri, ballerini, atleti e incalliti giocatori di burraco. Tra una sfida e l'altra, però, qualche parentesi di ironia e prese in giro. L'attaccante, lo testimonia la storia pubblicata su Instagram dalla sua dolce metà, ha approfittato di qualche minuto di relax per... pettinarsi la barba. Se, infatti, non vuole tagliarla da solo per evitare di fare qualche danno, perlomeno ci tiene a tenerla in ordine. Il commento della moglie è tutto da ridere: "Questo è l'esaurimento".

