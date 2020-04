Immobile, Mattia in maglia biancoceleste sul trono di papà Ciro: "Il bomber sono io" - FT

Se in Serie A Ciro Immobile è il re incontrastato nella classifica marcatori, tra le mura di casa qualcuno ha rubato la corona all'attaccante di Torre Annunziata. Si tratta dell'ultimo arrivato, il figlio Mattia. La moglie Jessica ha pubblicato su Instagram una foto in cui viene ripreso il piccolo con la maglia della Lazio, seduto sul trono biancoceleste: "Sono io il bomber di casa. Ciro, per farlo stare fermo ho dovuto usare un lecca lecca".

