Lazio, anche la Serbia festeggia Milinkovic: "Il messaggio è chiaro..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata perfetta per Milinkovic - Savic. La Lazio ha battutto in trasferta la Cremonese imponendosi per 4-0 e il Sergente ha trovato la via del gol, il primo in questo campionato di Serie A. Non solo, il numero 21 nell'esultanza ha anche svelato che lui e la sua compagna Natalija sono in attesa di una bambina. Anche il profilo social della Nazionale serba lo ha festeggiato con un post social: "Così Sergej Milinkovic-Savić ha segnato un gol e inviato un messaggio chiaro nella partita di oggi contro la Cremonese. La Lazio ha vinto in modo convincente (0:4), e il serbo ha registrato anche un assist".