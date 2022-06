Lazio, anche la società ricorda il gol di Fiorini al Vicenza - VIDEO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Tra i momenti più importanti della lunghissima storia della Lazio c'è il gol di Giuliano Fiorini al Vicenza. Il 21 giugno del 1987 l'attaccante laziale firmò il gol che mandò i biancocelesti agli spareggi per evitare la retrocessione in Serie C. L'impresa della cosiddetta "Lazio dei meno nove" è stata poi tramandata negli anni e anche chi non l'ha vissuta la ricorda con emozione e vanto. La società biancoceleste ha voluto omaggiare quel gruppo di calciatori che ha scritto la storia con un video sul proprio account Instagram. Di seguito il post integrale.