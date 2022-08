Lazio, anche la World Soccer Agency celebra l'arrivo di Vecino - VIDEO

Matias Vecino è un nuovo giocatore della Lazio. L'uruguaiano questa mattina ha svolto le visite mediche in Paideia e poi ha firmato il contratto che lo legherà ai biancocelesti per i prossimi tre anni. In attesa di compiere il primo allenamento agli ordini di mister Sarri e con l'aquila sul petto anche la World Soccer Agency di Alessandro Lucci, che cura gli interessi del giocatore, ha celebrato il suo arrivo nella Capitale con un video pubblicato sui social.