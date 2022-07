Lazio, ancora critiche per Acerbi: Sarri interrompe l’allenamento - VIDEO

Fuoriprogramma durante la seduta mattutina ad Auronzo di Cadore. La Lazio è scesa in campo alle Zandegiacomo alle 10.30 e mister Sarri si è concentrato sulla difesa. In campo quindi il reparto arretrato composto da Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj, Radu, Patric, Gila, Kamenovic e Acerbi. Proprio quest'ultimo è stato nuovamente criticato un gruppo di tifosi ogni qual volta toccava il pallone.

Per questo il mister, dopo un paio di episodi, ha deciso di interrompere la seduta per andare a redarguire i supporter: "Noi siamo qui per lavorare", queste le parole di Sarri. "Lavori mister, lavori" e questa la risposta dei tifosi. Dopo qualche minuto l'allenamento è ripartito in modo regolare.

