Lazio, ancora Immobile: sempre in gol alla prima negli ultimi sette anni

Ancora Ciro Immobile. Non fa più notizia, è stato il numero 17 a portare avanti la Lazio nella gara con il Genoa. Un rigore realizzato con la solita freddezza, una rete che permette al bomber di iniziare il 2021 nel migliore dei modi. Come riporta Opta su Twitter, l'attaccante ha segnato in tutte le ultime sette gare di esordio in un anno solare di Serie A. Dal 2014, sono 11 i gol messi a segno. Insomma, numeri che ormai non stupiscono più.