Lazio, Andrea ci ha lasciato: le condoglianze della redazione de Lalaziosiamonoi.it

Oggi è un giorno molto triste. La Lazio ha perso un tifoso speciale, uno di quelli che che anche di fronte a mille difficoltà non smetteva mai di lottare. Stavolta però Andrea Farinacci non ce l'ha fatta e ci ha lasciato a 27 anni. Affetto da LLA (Leucemia linfocitica acuta), era in attesa del trapianto. Mentre a San Cesareo sono in corso i funerali, tutta la redazione de Lalaziosiamonoi.it si stringe attorno ai genitori, i familiari, gli amici e l'ADMO Roma che ha sostenuto Andrea fino alla fine.

CIAO ANDREA! - Andrea era un lottatore, un leone. E lo scorso gennaio, durante la cena organizzata dall'ADMO Roma fu commovente una videochiamata con Acerbi. Il difensore biancoceleste era ospite della cena, Andrea invece era ricoverato in ospedale e chiese al padre di potre parlare con uno dei suoi idoli: immediatamente Acerbi lo videochiamò e iniziò una chiacchierata bellissima tra risate e scherzi. Si lasciarono con il sorriso, testimonianza di una forza d'animo fuori dal comune. Andrea è entrato nel cuore dei giocatori della Lazio, tanto che pochi giorni fa Immobile, Lazzari, Luis Alberto e l'ex Murgia hanno mandato videomessaggi di sostegno. Da oggi Andrea li guarderà dall'alto, da oggi nel cielo biancazzurro brilla un'altra stella.