Lazio, Andrea Immobile bomber già a un mese: il siparietto con Zaccagni - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sono giorni da spendere con le famiglie per la maggior parte dei giocatori della Lazio, in particolare per Immobile e Zaccagni che hanno in casa i due nuovi arrivati Andrea e Thiago. I due giocatori biancocelesti si sono visti ieri sera per cena a casa di Ciro, che ha ideato un piccolo siparietto divertente riportato sui social da Chiara Nasti: prendendo in braccio il figlio di un mese gli ha fatto "calciare" il pallone, con tanto di radiocronaca di uno scambio immaginario con Theo Zaccagni. Che sia una possibile coppia d'attacco del futuro? Presto per dirlo, ma il piccolo Andrea il tocco sembra già averlo.