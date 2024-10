Lazio, Andrea Pressenda: "Che mix tra giovani ed esperti. Domani mi aspetto…"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto Andrea Pressenda, radiocronista e commentatore di Diretta.it e Flashcore. Ecco le sue parole: “La Lazio ha trovato una formula eccezionale per affrontare il doppio impegno settimanale. La gara europea di Amburgo contro la Dinamo, ad esempio, è servita a molti giocatori per acquisire maggiore consapevolezza e proiettarsi con slancio alla sfida contro il Torino. Baroni sta facendo delle rotazioni che al momento però non stanno togliendo brillantezza alla squadra e questo permette di tenere alto il livello in campo. In questo vedo una somiglianza tra la squadra di Baroni e l’Inter di Simone Inzaghi, nella capacità di saper gestire il doppio impegno. Il mix tra giocatori giovani ed esperti sta portando a raggiungere ottimi risultati”.

DIA - “Questa è l’occasione della sua vita e lui per ora la sta sfruttando benissimo. Sta trovando una continuità che avevamo visto solo nel suo primo anno a Salerno. Al momento ovviamente l’inerzia è dalla sua parte e sta dimostrando di avere un’incredibile vena realizzativa”.

GUENDOUZI - “Domani mi aspetto un suo impiego dal primo minuto anche in virtù della sua conoscenza del calcio francese, però non sarei così sorpreso di vedere Baroni compiere altre scelte. D’altronde la partita di domani è importante, ma lo è allo stesso modo quella di campionato contro l’Empoli e il tecnico biancoceleste potrebbe far riposare qualche pedina fondamentale”.

NIZZA - “Si tratta di una squadra che è stata rinnovata radicalmente in estate, a partire dal proprio allenatore. Ha avuto fin qui un rendimento estremamente altalenante, ma la Lazio dovrà stare attenta perché ci sono giocatori con una qualità tecnica fuori dal comune, come Guessand”.