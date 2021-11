Lazio, Andujar: "Reina fa bene a continuare a giocare"

La Lazio per lui ha rappresentato l'ultima partita in Serie A. Mariano Andujar ha salutato il campionato italiano nel maggio 2015, la sera dell'incredibile vittoria dei biancocelesti in casa del Napoli per 4-2 con la qualificazione ai preliminari di Champions League. Il portiere argentino da allora è tornato in patria, per la terza volta all'Estudiantes e, nonostante l'età (classe 1983), non ha alcuna voglia di smettere, come confermato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Stiamo facendo un bel campionato, ho ancora un altro anno di contratto. Ho voglia di giocare finché sto bene". Sulla su esperienza: "Dopo i trentacinque anni si ragiona anno dopo anno. Io mi sento in forma. Buffon fa bene a continuare a giocare. Così come Reina e Handanovic. L’età dei calciatori si è allungata".