Lazio, Anna Falchi omaggia Immobile sui social - FOTO

LAZIO, ANNA FALCHI SOCIAL PER IMMOBILE - "Con questa foto con un tocco di celeste voglio celebrare i 36 gol di Immobile", così Anna Falchi irrompe su Instagram e regala all'attaccante di Inzaghi e a tutti i suoi fan-tifosi un nuovo post social per omaggiare bomber Ciro dopo i traguardi straordinari raggiunti con la maglia della Lazio: dalla Scarpa d'Oro al titolo di capocannoniere della Serie A, fino al record eguagliato di Higuain. La Falchi per tutta la stagione ha celebrato le vittorie e i trionfi della squadra pubblicando foto sui suoi profili social e anche questa volta ha chiuso in bellezza.

