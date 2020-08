Immobile, i familiari sui social: "Sei nella storia, ce l'abbiamo fatta" - FOTO

36 gol in una stagione. 36 volte durante quest'anno è stato gridato il nome di Ciro Immobile dai tifosi della Lazio. Il numero 17 è riuscito a pareggiare il record di Higuain in Serie A ed a strappare l'egemonia di Messi e Ronaldo per la Scarpa d'oro. Negli ultimi 10 anni ci era riuscito solo una volta Luis Suarez. Basterebbe solo questo per capire quanto sia stata straordinaria l'annata di Ciruzzo che, come il vino, più invecchia e più è buono.

GIOIA SOCIAL - Non potendo essere al San Paolo per festeggiare insieme, i parenti hanno condiviso la loro gioia tramite dei post su Instagram. Il fratello maggiore Luigi ha scritto: "Sei nella storia, passo dopo passo hai costruito tutto questo, con la tua determinazione e la tua tenacia hai raggiunto gli obiettivi che ti sei prefissato fin da piccolo. Questi traguardi nessuno te li può togliere, anche se sei continuamente bistrattato da giornali e giornalisti o presunti tali.... sei il più forte lo devono accettare perché qui non si giudica... si tratta di leggere la storia". La mamma Michela ha invece sottolineato: "Sei il nostro capocannoniere +scarpa d’oro + miglior calciatore + il nostro orgoglio. Ci sono stati tanti ostacoli e difficoltà... ma alla fine ce l’abbiamo fatta".

