Lazio, Apolloni su Baroni: "Sta mostrando le sue qualità, i risultati..."

Luigi Apolloni, ex difensore e allenatore italiano, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio. Tra i tanti temi toccati ha parlato anche della nuova Lazio di Baroni, che questa sera affronterà il Como per la decima giornata di campionato. Queste le sue dichiarazioni in merito anche alla Roma di Juric: "Baroni sta mostrando le sue qualità alla Lazio, con risultati che immaginavamo positivi, ma non sino a questo punto. La Roma ha delle grosse difficoltà: se mandi via De Rossi sconfessi il progetto iniziale e generi confusione. Juric è bravo ma è in un ambiente che non perdona niente a nessuno".