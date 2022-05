Lazio, approccio da incubo: il dato preoccupante nei primi quindici minuti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La stagione della Lazio si è conclusa con un rocambolesco pareggio con il Verona e un quinto posto conquistato con annessa qualificazione alla fase a gironi di Europa League. Un percorso positivo quello intrapreso dalla squadra di Sarri che, al primo anno del mister in panchina, ha dimostrato di saper crescere e di correggere alcuni suoi difetti. Con l'arrivo della nuova stagione, il Comandante dovrà lavorare ancora su alcuni aspetti. Come riporta il sito di Radio Sei, uno su tutti la fase difensiva. Sono troppi i gol subiti dalla Lazio quest'anno, specialmente nella prima parte delle partite. In 10 partite su 38, poco più del 26%, la Lazio ha incassato almeno una rete nei primi quindici minuti di gioco. L'approccio alla sfida è sicuramente una questione che i biancocelesti devono perfezionare. La nota positiva di questi numeri è che la Lazio ha perso solo 3 delle 10 partite in cui è andata sotto nel primo quarto d'ora. Il bilancio è di 4 vittorie e 3 pareggi.

TUTTI I GOL SUBITI NEI PRIMI 15'

Empoli-Lazio 1-3 al 4‘ Bandinelli (1-0)

Lazio-Spezia 6-1 al 4‘ Del Verde (0-1)

Bologna-Lazio 3-0 al 13‘ Barrow (1-0)

Lazio-Inter 3-1 al 12‘ Perisic (0-1)

Napoli-Lazio 4-0 al 7‘ Zielinski e al 10‘ Mertens (1-0 e 2-0)

Udinese-Lazio 1-1 al 5‘ Deulofeu (1-0)

Roma-Lazio 3-0 al 1‘ Abraham (1-0)

Spezia-Lazio 3-4 al 9‘ Amian (1-0)

Juve-Lazio 2-2 al 10‘ Vlahovic (1-0)

Lazio-Verona 3-3 al 6‘ Simeone e al 14‘ Lasagna (1-0 e 2-0)