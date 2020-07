Lazio, Armini: "Che emozione tornare in campo con i grandi"

Dopo l'esordio del 21 maggio 2019 nella sfida contro il Bologna della scorsa stagione, Nicolò Armini è tornato ad indossare la maglia della prima squadra in Serie A nella sfida di stasera contro il Verona. Pochi minuti per il capitano della Primavera biancoceleste, che si è detto felicissimo sui social: "Dopo un anno sono ancora emozionato di tornar in campo con i grandi. Ringrazio il mister per questi minuti e soprattutto sono super felice per il nostro bomber, Ciro Immobile".