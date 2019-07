Lazio, arriva la firma di Cipriano: "Qui un nuovo sogno, voglio crescere"

Dopo le visite mediche effettuate nella mattinata, Gustavo Cipriano si è recato a Formello per mettere la firma sul contratto che lo legherà alla Lazio per le prossime stagioni. Il brasiliano emozionato, ha postato sul suo profilo Instagram ufficiale le immagini che immortalavano questo momento. "Forza Lazio", le sue prime parole da calciatore biancoceleste, che poi ci ha tenuto a ringraziare anche il Santos: "Non è stato un giorno, nè un'ora, nè un anno, nemmeno un decennio, bensì 13 anni. Ho sognato, vissuto mi sono dedicato, ho pianto, sorriso e sono cresciuto ogni giorno qui al Santos. Ora 13 anni dopo è arrivato il momento. Stavo cercando un altro sogno, e questo lo vivrò alla Lazio, dove proseguirò il mio percorso di crescita, con lo stesso sguardo del bambino che dava i primi calci al pallone al villaggio Belmiro. Arrivo in Europa per dimostrare tutto quello che ho imparato. Inizia una nuova battaglia della mia carriera".

