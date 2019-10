Lazio - Atalanta, la Lega Serie A non ha dubbi: Immobile "uomo partita"

Due gol e un assist, Ciro Immobile si è messo in proprio nella sfida di ieri tra Lazio e Atalanta. Dopo un primo tempo disastroso da parte degli uomini di Inzaghi, l'attaccante partenopeo ha trascinato la sua squadra con l'ardore che lo contraddistingue da sempre: due rigori procurati (e trasformati) e l'assist a Correa per il secondo gol. Il risultato? Una rimonta incredibile, da 0-3 a 3-3. Una prestazione che non è passata inosservata: la Lega Serie A ha nominato Ciro uomo partita. Non poteva essere altrimenti.

Samp - Roma, ululati nei confronti di Viera

Sassuolo - Inter, invasione col paracadute

TORNA ALLA HOMEPAGE