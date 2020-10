Lazio - Atalanta, si ferma Correa: Caicedo titolare al suo posto

Cambio in corsa per la Lazio prima del fischio d'inizio. Joaquin Correa è rientrato negli spogliatoi durante il riscaldamento per la gara contro l'Atalanta. Come confermato anche da Sky Sport, l'argentino ha registrato un problema lombare durante il riscaldamento con i compagni, motivo per il quale è stato costretto a tornare negli spogliatoi lasciando spazio a Caicedo che scenderà in campo accanto a Immobile.