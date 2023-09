Lazio - Atletico Madrid, Immobile a LSR: "Vogliamo fare una bella partita anche per i tifosi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre partita di Lazio - Atletico Madrid, il capitano Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio per raccontare le emozioni di una sfida così delicata, importante e da brividi: “Questa è una competizione difficilissima, ma per arrivarci abbiamo fatto un lavoro di 2 anni. Partite semplici non ce ne sono. Loro sono abituati a giocarla e sono allenati bene. È la partita perfetta per noi, arriva in un momento non facile, ma ci si può rialzare.

Sono felice di rivedere la Lazio in Champions. Per i tifosi è un orgoglio, finalmente ascoltano quella famosa musichetta. Vogliamo fare bella partita anche per loro.

Vorrei che la squadra si divertisse. Questa è una competizione bellissima, la più importante per i club e vorrei che la squadra se la goda al massimo”.