Lazio, attacco a Gargano: "Do fastidio. Da sempre vicino a Lotito e ai tifosi..."

Ennesimo attacco nei confronti di Lotito. Stavolta però nel mirino non sarebbe entrato il presidente della Lazio in prima persona, bensì il suo consigliere politico, Giulio Gargano. La vicenda portata alla luce da Repubblica riguarda un processo di 16 anni fa, ma a sollevare più di qualche dubbio è la tempistica di questo articolo apparso sull’edizione odierna del quotidiano. L’ex assessore - al centro di questa campagna discriminatoria - non è più coinvolto nella vita politica, è un semplice collaboratore del neo eletto senatore. Da ormai dieci anni è il direttore generale di tutte le aziende legate al patron, a cominciare dalla Lotito Holding, eppure la 'notizia' di questo legame emerge solo oggi. La sensazione è che sia in corso una levata di scudi contro quello che potrebbe essere un asse importante di consensi in vista delle prossime elezioni regionali. In tal senso, non va dimenticato che Gargano ha sempre raccolto un numero elevatissimo di voti, oltre a essere sempre stato vicino ai colori biancocelesti e alla sua tifoseria. “Sono quello che tanto tempo fa scese a difesa dei tifosi diffidati della Lazio”, spiega l’ex assessore. “Inoltre in passato sono stato anche tra i più votati a Roma. Nella vicenda mia personale non è stato appurato neanche un centesimo di queste presunte tangenti nei miei averi personali (il riferimento è al caso Lady Asl, ndr.). Fui costretto a patteggiare per una questione medica, fisica, di salute: ho avuto tre arresti cardiaci e sono sceso di 36-37 chili”. Una condanna poco chiara, come sottolineato da Gargano stesso: “Va detto che tutti i coimputati del processo che mi ha riguardato sono stati prosciolti. E quindi se ci fosse stato un dolo avrebbe dovuto coinvolgere più persone, non un’unica persona. La mia coscienza è pulita, ho dimostrato tutto quello che dovevo dimostrare davanti alla giustizia”.

Pubblicato il 21/11