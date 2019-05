Lazio, attacco troppo sterile: tutti i dati sulla fase offensiva in Serie A

La macchina da gol vista la scorsa stagione non si è ripetuta quest'anno. Tante le occasioni sciupate dalla Lazio, un cruccio per la squadra di Inzaghi che ha vissuto un anno di gioie e dolori dal punto di visto realizzativo. Sono ben 33 i gol in meno rispetto alla scorsa stagione (con 89 reti la Lazio era stato il miglior attacco, quest'anno è il settimo con 56), e in particolare è mancato l'apporto dei cross: sono solo 5 i gol segnati facendo assist con un traversone, nessuno peggio dei biancocelesti (al pari della Fiorentina) in Italia e decimo peggior dato europeo. Nonostante questo, la coppia d'attacco Immobile-Caicedo è stata la quinta assoluta della Serie A con 23 gol (15 per Ciro e 8 per Felipe), e su azione manovrata la Lazio ha trovato spesso la via del tiro. In Europa è settima da questo punto di vista (con 461 tiri da azione manovrata), la terza in Italia dietro ad Atalanta (462) e Napoli (564, prima assoluta). Però a tanta fatica non è seguita la concretezza sotto porta, contro il Torino i biancocelesti hanno concluso la 19ª partita con solo 1 gol segnato: solo Angers e Tolosa hanno un raggiunto un dato così alto in Europa.

Si ringrazia Lazio Page per le statistiche

